Studente lupo in una classe in Scozia: scuola riconosce la disforia di specie

Ad uno studente di scuola secondaria in Scozia è stato permesso di identificarsi come un lupo in quanto soffrirebbe di “disforia di specie”. A riportare la notizia è il Daily Mail.

La storia dello studente che si identifica in un lupo

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, documenti ufficiali rivelerebbero del primo caso in cui una scuola ha riconosciuto che un bambino si identificasse con un animale, in questo caso un lupo. Il consiglio dei docenti coinvolto si starebbe impegnando nel sostenere il giovane in un momento complesso anche da un punto di vista psicologico.

Il pensiero del neuropsicologo Tommy McKay

Il neuropsicologo Tommy McKay ha dichiarato al Daily Mail che la scuola avrebbe dovuto convincere il bambino a uscire da questa situazione e fare i conti con se stesso.

“Nella scienza non esiste una condizione chiamata ‘disforia di specie’. Non sorprende che lo stiamo vedendo in un’epoca in cui molte persone vogliono identificarsi come qualcosa di diverso da quello che sono”.

Inoltre, secondo il gruppo UFTScotland, le scuole che consentono ai bambini di identificarsi come animali li espongono al rischio di pedofilia e non li preparano all’età adulta:

“C’è un pericolo reale che i pedofili possano prendere di mira i bambini sulla base del fatto che gli animali sono carini e divertenti”, dichiara Jo Bisset al Mail.

La decisione della scuola in Scozia

Nonostante quanto appena affermato, invece, la scuola ha agito rispettando le linee guida di Getting It Right For Every Child (Girfec) e la ruota del benessere diffuse dal governo scozzese, che invitano a sostenere gli alunni in qualsiasi sfida od ostacolo che incontrano durante il loro percorso scolastico.