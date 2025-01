Sudcorea: aereo prende fuoco, oltre 170 persone evacuate e due feriti**

Seul, 28 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Più di 170 persone sono state evacuate da un aereo che ha preso fuoco all'aeroporto internazionale di Busan, in Corea del Sud, in un incidente che ha provocato due feriti e che ha rimesso al centro dell'attenzione la sicurezza aerea, dopo...

Seul, 28 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Più di 170 persone sono state evacuate da un aereo che ha preso fuoco all'aeroporto internazionale di Busan, in Corea del Sud, in un incidente che ha provocato due feriti e che ha rimesso al centro dell'attenzione la sicurezza aerea, dopo l'incidente dello scorso dicembre a Muan.

L'aereo, un Airbus A321-200 della compagnia Air Busan – riferisce l'agenzia di stampa Yonhap – ha preso fuoco nella sezione di coda poco prima del decollo, intorno alle 22,30 (ora locale), costringendo all'evacuazione con uno scivolo gonfiabile 169 passeggeri, sei membri dell'equipaggio e un addetto alla manutenzione. Le fiamme si sono poi propagate a tutta la fusoliera, anche se i vigili del fuoco sono riusciti a spegnerle in appena un'ora. Le autorità hanno chiarito che i due feriti non sono in condizioni gravi.

La Corea del Sud è ancora reduce dall'incidente di un aereo della compagnia aerea Jeju Air che si è schiantato il 29 dicembre mentre cercava di atterrare all'aeroporto internazionale di Muan. Delle 181 persone che viaggiavano a bordo morirono 179.