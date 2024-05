Superbonus: Fdi chiede nuovo membro in Commissione, lavori slittano alle 17**

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Tensione in Commissione Finanze al Senato, dove si discute il dl superbonus, dopo la proposta di aumentare da 19 a 20 il numero dei componenti, fatta da Fratelli d'Italia. Ora la riunione è sospesa, in attesa di essere ripresa alle 17. Sul tema si è ape...

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Tensione in Commissione Finanze al Senato, dove si discute il dl superbonus, dopo la proposta di aumentare da 19 a 20 il numero dei componenti, fatta da Fratelli d'Italia. Ora la riunione è sospesa, in attesa di essere ripresa alle 17. Sul tema si è aperta una discussione procedurale, con le opposizioni che parlano di forzatura, poiché l'aggiunta di un nuovo membro, che dovrebbe essere il meloniano Salvatore Salemi "deve essere prima comunicata all'Aula". Aula che è prevista per le 16. Motivo per cui è stato deciso lo slittamento dei lavori, già sospesi in mattinata.