Superbonus: Tajani (Pd), 'ho incontrato 'esodati', impegnati contro retroattività'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – "Questa mattina ho incontrato una rappresentanza di famiglie e imprese del Comitato 'Esodati del Superbonus' che rischiano di rimanere intrappolati dalla retroattività del decreto immaginato dal governo. Ci stiamo battendo in commissione Finanze per una soluzione che salvaguardi chi ha firmato contratti facendo affidamento su norme vigenti che lo Stato non può modificare con valenza retroattiva. Si tratta di un principio giuridico fondamentale che va salvaguardato. Non si contano più gli interventi del governo in materia di crediti fiscali ed edilizi: in quasi 2 anni non sono riusciti a trovare una soluzione ed il rischio è che a farne le spese siano cittadini e imprese". Così sui suoi profili social la senatrice Cristina Tajani, capogruppo Pd in commissione Finanze a Palazzo Madama.