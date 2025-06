SuperEnalotto ti regala un “Weekend da sogno”

SuperEnalotto SuperStar presenta “Weekend da sogno”, l’iniziativa speciale pensata per celebrare l’inizio della bella stagione con una nuova opportunità di vincita.

In palio ci sono 1.000 premi garantiti da 10.000 euro ciascuno, per un totale complessivo di 10 milioni di euro.

L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che effettueranno una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei quattro concorsi straordinari in programma. La partecipazione è automatica e non prevede alcun costo aggiuntivo.

Quattro estrazioni, 1.000 vincitori

Le estrazioni straordinarie per Weekend da sogno si svolgeranno nelle seguenti date:

Venerdì 20 giugno 2025 – concorso n.98;

Sabato 21 giugno 2025 – concorso n.99;

Venerdì 27 giugno 2025 – concorso n.102;

Sabato 28 giugno 2025 – concorso n.103.

Per ciascuna di queste giornate verranno assegnati 250 premi da 10.000 euro. A ogni combinazione giocata con SuperStar sarà associato un codice univoco, che parteciperà all’estrazione dei premi relativi al concorso selezionato.

Come partecipare all’iniziativa di SuperEnalotto

La raccolta delle giocate valide inizia a partire dal 3 giugno 2025. È possibile partecipare con una delle seguenti modalità di gioco:

Schedina speciale dedicata, anche in abbonamento per le quattro estrazioni;

Quick Pick specifici per l’iniziativa;

Giocate da esposizione , da 3€ o 4,50€;

Schedine da tastiera , per chi desidera scegliere manualmente i propri numeri;

Sistemi della Bacheca , pensati per aumentare le possibilità di vincita;

Giocate online , tramite i portali autorizzati;

Giocate da app , selezionando un rivenditore digitale abilitato.

Verifica e riscossione delle vincite

I codici vincenti saranno pubblicati successivamente a ciascuna estrazione e saranno consultabili sul sito Superenalotto.it, tramite l’app SuperEnalotto Verifica Vincite e nei punti vendita Sisal. Gli utenti potranno verificare i codici uno alla volta o tutti insieme, utilizzando il campo dedicato nella sezione di verifica vincite.

Chi risulta vincitore di uno dei premi da 10.000 euro potrà ritirarlo presso un Punto Pagamenti Premi Sisal, oppure recandosi presso uno degli Uffici Premi Sisal, attivi dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, situati rispettivamente a Milano (Via Ugo Bassi, 6) e a Roma (Viale Sacco e Vanzetti, 89).

Per le vincite da giocata online, è necessario presentare la stampa del dettaglio della giocata vincente, il codice del conto gioco, un documento di identità valido e il Codice Fiscale.

Con “Weekend da sogno”, SuperEnalotto SuperStar rinnova il proprio impegno nel proporre iniziative coinvolgenti e accessibili, offrendo agli utenti nuove occasioni per divertirsi e vincere.