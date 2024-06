Sustinente, furgone si ribalta e finisce in un canale: cinque feriti

Un furgone è uscito di strada ed è finito in un canale a Sustinente, cinque le persone coinvolte

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 giugno, un furgone si è ribaltato in un canale a Sustinente, provincia di Mantova. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:00, come confermato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza.

Incidente a Sustinente: camion si ribalta in canale, cinque feriti

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante, che si è ribaltato e finito nel canale accanto alla carreggiata, dove c’erano circa 40 cm di acqua. Le cinque persone a bordo hanno riportato diverse lesioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, con due elicotteri che hanno trasportato i feriti più gravi al pronto soccorso.

Due feriti gravi

Un uomo è stato ricoverato all’Ospedale di Cremona con un trauma toracico critico, mentre un altro ha riportato traumi al torace e all’arto superiore ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Poliambulanza di Brescia. Gli altri tre feriti hanno mostrato lesioni meno gravi e sono stati trasportati in ambulanza all’Ospedale di Mantova per ulteriori accertamenti.

Indagano gli inquirenti

Presenti anche i Vigili del Fuoco di Mantova, i Carabinieri della Compagnia di Mantova e il personale dell’ATS della Val Padana Mantova per coordinare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza della zona. Le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto e determinare eventuali responsabilità.