L’incidente mortale non ha lasciato scampo all’uomo, 62 anni, un costruttore di Ardea. Il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto a causa di un malore e l’auto è finita contro un muro. Si è trattato di un sinistro autonomo sulla Via Ardeatina, nel territorio comunale di Anzio, all’altezza dell’incrocio con Via delle Cinque Miglia.

La dinamica dell’incidente

L’uomo, probabilmente accortosi del malore, ha cercato di evitare uno scontro con altre vetture, stando a quanto ricostruito dalla polizia locale di Anzio, coordinata dal vice comandante Nicoletta Perci, finendo la sua corsa contro un muro di cinta.

Spetterà alla Polizia Locale di Anzio, intervenuta sul posto, fare chiarezza e ricostruire quanto accaduto. Intanto, per consentire i rilievi, un tratto di strada è stato chiusa e tutte le vie limitrofe sono bloccate. La strada è stata chiusa anche per permettere lo sgombero del mezzo coinvolto: traffico in tilt nel tratto coinvolto.

L’arrivo dei soccorsi

Un impatto troppo violento che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Sul posto anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

La salma è stata portata all’ospedale Riuniti di Anzio: considerando la dinamica dell’incidente potranno essere valutate, nelle prossime ore, ulteriori indagini sul corpo.