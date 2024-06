Incidente in via Tripoli a Biella, auto ribaltata: chiusa la strada

Un incidente si è verificato questa mattina, 27 giugno, in via Tripoli, a Biella. Coinvolte due macchine.

Un brutto incidente si è verificato questa mattina, giovedì 27 giugno 2024, in via Tripoli, a Biella. Nello schianto sono rimaste coinvolte due automobili, una delle quali si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Alcuni passanti hanno subito soccorso la donna all’interno dell’abitacolo, ancora prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per permettere lo sgombero dei mezzi coinvolti.

L’incidente si è verificato in via Tripoli, dove un’automobile si è ribaltata. La donna che guidava la vettura è rimasta ferita, fortunatamente non in modo grave. La donna è stata trasportata in ospedale per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Sul posto è arrivata anche la polizia municipale.