Del giovane motociclista non sono ancora state rese note le generalità. Quello che si sa, però, è che il giovane centauro è stato coinvolto in un tremendo incidente stradale avvenuto ieri sera a Mola di Bari. Il centauro ha perso il controllo del suo veicolo a due ruote ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Mola di Bari: la dinamica

Secondo quanto appreso, si sarebbe trattato di un sinistro autonomo avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 26 giugno, lungo la statale 16 a Mola di Bari. Protagonista sfortunato dell’incidente, un giovane motociclista che avrebbe perso il controllo del suo veicolo a due ruote che, uscendo dalla carreggiata, è andato a sbattere contro il guardrail.

Incidente a Mola di Bari: i soccorsi

Sul luogo del sinistro, sono giunti in fretta i medici del 118, ma nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita del ragazzo. Le ferite riportate nello scontro, infatti, si sono rivelate purtroppo fatali per il giovane. Il ragazzo è morto sul colpo.