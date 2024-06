Due incidenti si sono verificati questa mattina a Saronno e a Garbagnate, mandando il traffico in tilt. Due uomini sono stati portati in ospedale.

Incidente a Saronno: un ferito

Doppio incidente stradale auto contro moto a Saronno e Garbagnate. Il tutto si è verificato questa mattina, giovedì 27 giugno 2024. Ci sono due uomini feriti che sono stati portati in ospedale in codice giallo. Il primo incidente si è verificato a Saronno, intorno alle 8.18, in viale Lombardia. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno con il supporto dell’auto medica. Un uomo di 49 anni è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale in codice giallo. Il traffico sulla Saronno-Monza è andato in tilt.

Incidente a Garbagnate: ragazzo ferito

Cinque minuti dopo questo incidente si è verificato un altro schianto a Garbagnate, in via Garibaldi, sempre tra auto e moto. Sul posto è intervenuta la Croce Viola di Cesate. Un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso in codice giallo. Anche in questo caso ci sono state serie ripercussioni sul traffico.