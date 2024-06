Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nel cuore della notte fra ieri e oggi sulle strade di Monza. Un centauro è rimasto ferito a seguito di una brutta caduta in moto che, secondo quanto appreso, sarebbe avvenuta in maniera del tutto autonoma.

Monza, si schianta in moto contro il marciapiede: il sinistro

Secondo le prime ricostruzioni, pare che nell’incidente avvenuto questa notte intorno alle 4 a Monza, in viale Cesare Battisti, in zona Villa Reale, non ci siano stati altri veicoli coinvolti, se non la motocicletta guidata dall’uomo rimasto ferito. Il mezzo a due ruote sarebbe andato a sbattere contro il marciapiede per cause ancora da verificare: o un improvviso malore del conducente che ha perso il controllo della moto, o per una manovra sbagliata. Le due ruote sono poi scivolate sull’asfalto e il centauro è caduto rovinosamente.

Monza, si schianta in moto contro il marciapiede: i soccorsi

Un passante ha notato la scena e, pochi attimi dopo, ha avvertito le autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dall’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza con un’ambulanza e un’automedica. Il motociclista è stato dapprima soccorso sul posto, poi accompagnato in ospedale in codice rosso.