Un grave incidente si è verificato oggi, giovedì 27 giugno, intorno alle 13:30, sulla Strada Statale 36 nei pressi della galleria Chiaro a Colico.

SS 36, grave incidente a Colico

Secondo le prime informazioni, si è trattato di uno scontro tra un’automobile e una moto in direzione Lecco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa di Colico e un’automedica. È stato anche chiamato l’elisoccorso da Como per prestare assistenza.

Un ferito grave

Ferito gravemente il motociclista, un uomo di 71 anni, che è stato sbalzato a circa 10 metri dall’impatto. È stato trasportato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale di Varese. Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto critiche. Ha infatti riportato diversi traumi al torace, all’addome, al bacino e alla gamba. Il sinistro ha mandato in tilt il traffico su una strada già molto congestionata, con le code più importanti che si registrano dal Trivio di Fuentes verso Lecco.

Scontro tra auto e moto a Dolzago

Appena un giorno prima, un incidente analogo era avvenuto lungo la Strada Provinciale 51, che attraversa il comune di Dolzago in provincia di Lecco. Intorno alle 8:30 di mercoledì 26 giugno, un motociclista di 50 anni si è scontrato con un’auto per circostanze ancora da accertare. L’uomo è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.