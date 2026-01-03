Svizzera: Crans-Montana, identificati corpi di 4 cittadini svizzeri, tra cui 2 minorenni

Berna, 3 gen. (Adnkronos/Afp) - I corpi di quattro svizzeri, tra cui due minorenni, deceduti la notte di Capodanno nell'incendio del bar Le Constellation nella località svizzera di Crans-Montana, sono stati identificati e consegnati alle loro famiglie. Lo ha reso noto la polizia cantonal...

Berna, 3 gen. (Adnkronos/Afp) – I corpi di quattro svizzeri, tra cui due minorenni, deceduti la notte di Capodanno nell'incendio del bar Le Constellation nella località svizzera di Crans-Montana, sono stati identificati e consegnati alle loro famiglie. Lo ha reso noto la polizia cantonale del Vallese. Dopo questa tragedia che ha causato almeno 40 morti e 119 feriti, ha scritto la polizia in un comunicato, "l'importante lavoro di identificazione" condotto "dalla polizia cantonale vallesana, dal DVI (Disaster Victim Identification) e dall'Istituto di medicina legale ha permesso di identificare, in questa fase, due donne svizzere di 21 e 16 anni e due uomini svizzeri di 18 e 16 anni".

"I corpi delle persone decedute sono stati consegnati alle loro famiglie. Le indagini e le procedure di identificazione relative alle altre vittime, decedute o ferite, proseguono attivamente", ha aggiunto la polizia. Ieri, la stessa fonte aveva annunciato che 113 dei 119 feriti – svizzeri, francesi, italiani, serbi, belgi – erano stati formalmente identificati, ma non aveva ancora fornito alcuna indicazione sull'identità delle persone decedute.