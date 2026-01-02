Svizzera: Tajani, 'vero dramma è la mancanza di informazioni dirette'**

Berna, 2 gen. (Adnkronos) - "Il vero dramma è la mancanza di informazioni dirette. E queste dipendono dalle autorità svizzere. Noi siamo al lavoro fino dal primo giorno, ho parlato con i familiari, ho fatto una lunga riunione con le autorità svizzere per affrontare tutti gl...

Berna, 2 gen. (Adnkronos) – "Il vero dramma è la mancanza di informazioni dirette. E queste dipendono dalle autorità svizzere. Noi siamo al lavoro fino dal primo giorno, ho parlato con i familiari, ho fatto una lunga riunione con le autorità svizzere per affrontare tutti gli aspetti della vicenda, compresi gli aspetti giudiziari, mi è stato assicurato un impegno forte con un'azione rapida e determinata per individuare eventuali responsabilità penali per quanto riguarda questa tragedia".

Lo ha detto a '4 di Sera News' il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che l'Italia sta facendo il massimo per aiutare la svizzera con la protezione civile (c'è un elicottero della protezione civile della Val d'Aosta che è operativo sul territorio svizzero)".

"Ci sono psicologi – ha aggiunto Tajani – Ce li hanno chiesti i familiari, ci sono medici e naturalmente è operativa una task force nel centro di Crans-Montana per sostenere i nostri italiani 24 su 24, c'è il nostro ambasciatore, il nostro console generale a Ginevra. Ho incontrato una trentina di familiari e mi sono intrattenuto a lungo con loro, ho garantito tutto il sostegno possibile sia per il trasporto che per l'individuazione delle eventuali vittime. Tutto il sistema italiano si è dimostrato efficiente perché nessuno ha fatto quello che abbiamo fatto noi. Ieri durante una call che ho avuto con i familiari c'è stata richiesta la presenza di psicologi e stamane ci sono psicologi che vengono da Piemonte dalla Val d'Aosta, dalla Liguria, dal Trentino per assistere i familiari che sono in attesa di avere notizie".

"Purtroppo il vero dramma è la mancanza di informazioni dirette. Ma a questo non possiamo ovviare perché sono le autorità svizzere che hanno la competenza per darci notizie. Comunque abbiamo detto ai familiari che saranno informati ogni qualvolta ci dovesse essere un decesso, saranno informati direttamente, qualora dovessero esserci altre notizie e accompagnati delle nostre autorità consolari e diplomatiche. Anche il nostro consolato a Zurigo è impegnato nei diversi ospedali dove sono ricoverati nostri connazionali. E' un'operazione che stiamo facendo a 360 gradi. Tutte le istituzioni dello Stato sono impegnate: dal Presidente del Consiglio, al ministro Musumeci, al sistema sanitario".