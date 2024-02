Syngenta Italia, nuovo video istituzionale sulla storia di innovazione al fianco degli agricoltori italiani

Roma, 16 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Garantire all’agricoltura italiana un futuro sostenibile, grazie al patrimonio di storia, valori e competenze che caratterizzano il suo lavoro: è questo il messaggio che Syngenta Italia, azienda leader mondiale nella scienza e nell'innovazione per l'agricoltura, ha voluto lanciare presentando il nuovo video istituzionale che testimonia un lavoro prezioso, quello di oltre 60 anni di esperienza, dell’azienda a fianco degli agricoltori italiani. Un messaggio importante per il settore che rappresenta una delle più grandi ricchezze del nostro Paese, gioiello del Made in Italy. Con il nuovo video istituzionale, emozionale ed evocativo, Syngenta intende mettere in mostra le diversità del nostro territorio, tutte da tutelare e da valorizzare con il medesimo slancio sia per tramandare il ricco patrimonio di conoscenze, sia per esprimere il grande potenziale di sviluppo.

“Con questo video abbiamo voluto celebrare i valori che da sempre contraddistinguono Syngenta Italia: una passione ardente per il talento, un profondo rispetto per il nostro territorio e per chi lo vive, un amore genuino per la natura, una costante valorizzazione delle diversità e, al centro di tutto, un'attenzione incondizionata verso i nostri clienti, ha commentato Vincenzo Merante, responsabile della comunicazione di Syngenta Italia. “Questi principi sono il faro che guida ogni azione dell'azienda, delineando la traiettoria verso un futuro in cui agricoltura e sostenibilità procedono di pari passo. Convinti che solo insieme possiamo fare la differenza”.

Il video, realizzato sotto la direzione del regista Luca Marconato, mette in luce le riprese effettuate nei molteplici impianti di Syngenta in Italia, tra cui centri di ricerca all'avanguardia e sedi operative. Questi luoghi, che comprendono Casalmorano (Cremona), Acate (Ragusa), Atessa (Chieti) e Foggia, oltre alla moderna sede di Milano inaugurata nel 2022, sono i pilastri dove Syngenta Italia sviluppa soluzioni innovative per l'agricoltura del futuro.