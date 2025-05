Syngenta presenta in Italia le 'Sustainability Priorities', visione per l’agricoltura del futuro

Roma, 16 mag (Adnkronos) – Qualità e sicurezza del cibo, cambiamenti e fenomeni climatici avversi, crescita della popolazione mondiale e redditività delle eccellenze locali: il settore agroalimentare sta attraversando sfide inedite e complesse e l’agricoltura è al centro di ognuna di queste, con impatti su larga scala che “dal campo alla tavola” interessano le sorti di consumatori e produttori, in Italia e nel mondo.

Nel solco di un impegno consolidato, che da oltre un decennio guida le sue azioni verso l’innovazione sostenibile e la tutela ambientale di tutto il settore, Syngenta ha lanciato oggi le “Sustainability Priorities”, un piano strategico che fissa impegni concreti e misurabili che l'azienda si prefigge di raggiungere per contribuire a un'agricoltura sempre più sostenibile, innovativa e redditizia, bilanciando le esigenze di produttività con la tutela dell'ambiente. Lo comunica l'azienda in una nota.

L’annuncio, con la presentazione del progetto, è avvenuto questo pomeriggio nel corso del convegno istituzionale “Sostenibilità e Innovazione: Il Futuro dell’Agricoltura Italiana” organizzato dall’azienda in occasione del Food & Science Festival di Mantova, l’appuntamento annuale dedicato alla divulgazione scientifica e all’analisi delle grandi trasformazioni che attraversano il comparto agricolo, di cui Syngenta si è riconfermata Main Partner per il 9° anno consecutivo.

“È con profondo orgoglio che presentiamo oggi, per la prima volta in Italia, le Sustainability Priorities: non un punto di partenza, ma una tappa chiave di un percorso che Syngenta porta avanti da decenni per promuovere un’agricoltura sempre più sostenibile, innovativa e responsabile", ha affermato Massimo Scaglia, Amministratore Delegato di Syngenta Italia. “Non si tratta soltanto di un manifesto valoriale, ma di una visione integrata che si traduce in azioni tangibili a fianco degli agricoltori, con l’obiettivo di sostenere l’intero comparto agroalimentare e contribuire attivamente alla salvaguardia del pianeta. Attraverso un approccio fondato sull’innovazione, sul dialogo costante e sulla collaborazione con tutti gli attori della filiera, dalle associazioni di categoria alle istituzioni, intendiamo generare un impatto positivo, duraturo e condiviso. Oggi le Sustainability Priorities tracciano, dunque, una direzione condivisa per costruire un modello agricolo più resiliente, capace di affrontare con efficacia le sfide ambientali, economiche e sociali del nostro tempo”, ha aggiunto.

Al convegno hanno partecipato tra le più importanti istituzioni e realtà Europee e Italiane coinvolte sui temi dello sviluppo agricolo sostenibile, affiancando i rappresentanti aziendali nel racconto delle pratiche e dei modelli che ne saranno alla base. Sono intervenuti inaugurando l’incontro, dopo l’apertura dell’Amministratore Delegato di Syngenta Italia Massimo Scaglia, l’On. Luca De Carlo, Presidente della Commissione Agricoltura, Turismo, Industria e Produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, l’On. Maria Chiara Gadda, Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, e Alessandro Beduschi, Assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia.

“Oggi più che mai, affrontare le grandi sfide ambientali ed economiche impone un cambiamento profondo anche nella narrazione che riguarda il settore agricolo. È scorretto e fuorviante continuare a dipingere l’agricoltura come un nemico dell’ambiente: al contrario, è proprio grazie al lavoro quotidiano degli agricoltori che possiamo costruire risposte concrete a temi cruciali come il cambiamento climatico, la salvaguardia del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche. È vero, non è semplice nemmeno per chi legifera difendersi da derive oscurantiste e da posizioni ideologiche che si oppongono alla tecnologia e alla ricerca scientifica", ha commentato l’On. Luca De Carlo, Presidente della Commissione Agricoltura, Turismo, Industria e Produzione agroalimentare del Senato della Repubblica. "Eppure, l’Italia, in sede europea, ha saputo difendere con determinazione l’innovazione, opponendosi a orientamenti che avrebbero penalizzato fortemente i nostri comparti produttivi. In questo senso, la politica, il mondo della comunicazione e la comunità scientifica hanno il dovere di collaborare per promuovere una divulgazione corretta, fondata su dati reali e responsabilità condivise. Sostenibilità, infatti, significa efficienza: vuol dire adottare tecniche che riducano l’impatto sugli ecosistemi senza compromettere la produttività. Tutto il resto rimane confinato nel campo degli slogan", ha aggiunto l'On. De Carlo.

“Dobbiamo evitare, in un momento come quello attuale di transizione, di dividerci tra chi si crogiola soltanto raccontando le eccellenze del Made in Italy, senza vederne le fragilità, e chi approccia la sostenibilità in modo ideologico", ha sottolineato l’On. Maria Chiara Gadda, Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. I cambiamenti climatici impattano sulla sostenibilità economica delle imprese e sui cicli biologici delle produzioni; la via è accelerare ricerca applicata, formazione degli agricoltori, politiche di aggregazione. Serve uno shock antiburocrazia a livello nazionale e comunitario e rendere più accessibili credito, assicurazioni e strumenti finanziari a sostegno degli investimenti in tecnologia e innovazione”.

“A Mantova la politica si riannoda ogni anno con la scienza, e oggi siamo qui a rivendicare proprio l’importanza della scienza e della conoscenza per realizzare pratiche agronomiche innovative, a tutela dei comparti produttivi", ha aggiunto Alessandro Beduschi, Assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia – La sostenibilità è una priorità di tutti ma va declinata anche nella concretezza di proposte che garantiscano agli agricoltori redditività e ai consumatori prodotti sani e abbondanti, presupposto per le diete alimentari che sono nostro vanto in tutto il mondo. Regione Lombardia, con le sue risorse, ha voluto investire fortemente per sostenere l’innovazione: siamo fermamente convinti che la nostra capacità di esserci, di dare risposte concrete ed efficaci anche nelle difficoltà, ci porterà a vincere le sfide complesse che il commercio internazionale oggi impone al settore primario”.

A seguire, ha presentato il progetto ‘Sustainability Priorities’ Mauro Coatti, Head of Technical Support di Syngenta Italia, anticipando il racconto del caso aziendale presentato da Matteo Pollini, Responsabile Sistema di Gestione Ambientale di Orogel. L’evento si è concluso con una tavola rotonda che ha visto la partecipazione di Herbert Dorfmann, membro del Parlamento Europeo, Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Simona Rubbi, Responsabile Relazioni Internazionali di Cso – Centro Servizi Ortofrutticoli Italia, Olivier de Matos, Direttore Generale Croplife Europe, e Massimiliano Giansanti, Presidente di Copa Cogeca e di Confagricoltura.

Le Sustainability Priorities sono quattro, ispirate a diversi filoni tematici: Produrre di più, con un minor impatto ambientale; Rigenerare il suolo e la natura; Migliorare il benessere delle comunità locali; Rendere più sostenibili le nostre operazioni. Ciascuna delle quattro priorities presuppone specifici obiettivi di sviluppo, a sostegno dell’agricoltura italiana e mondiale, e si sostanzia in una serie di progetti e iniziative che l’azienda sta già mettendo in campo e che sono alla base dei suoi servizi e delle sue collaborazioni nel territorio. Con questo lancio, che rappresenta il punto di partenza di un ampio programma di iniziative sul territorio italiano volte a condividere con gli agricoltori il proprio impegno concreto, Syngenta rinnova in Italia e nel mondo i propri obiettivi di sviluppo sostenibile, attraverso un lavoro quotidiano basato su una solida rete di collaborazioni con istituzioni, università e aziende locali, per garantire una crescita sistemica e duratura nel tempo.