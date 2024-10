È fondamentale persistere nell’impegno per alleggerire il carico fiscale, poiché la chiave per stimolare la crescita risiede nella riduzione delle tasse. Questa è stata l’affermazione di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, durante un incontro a San Paolo con numerosi rappresentanti del settore imprenditoriale. Ha sottolineato che per abbattere il debito pubblico è essenziale anche diminuire la pressione fiscale e concentrarsi sulla crescita economica.

Evidenziazione del problema dei tassi di interesse

Inoltre, ha evidenziato un problema relativo ai tassi di interesse, specificando che le spese per gli interessi sul debito superano quelle destinate alla sanità. Tajani ha quindi affermato che è tempo che Christine Lagarde agisca per abbattere in modo significativo i tassi, durante la sua visita in America Latina. Ha poi ribadito la necessità di maggiore audacia, osservando che, sebbene la Banca centrale operi con autonomia, ritiene giusto esprimere le proprie opinioni. Secondo lui, per favorire la crescita in questo periodo, è indispensabile ridurre il costo del denaro.