Tennis: Atp Cordoba, esordio vincente per Darderi

Cordoba, 7 feb. – (Adnkronos) – Esordio vincente per Luciano Darderi al torneo Atp 250 di Cordoba (terra, montepremi 562.345 dollari). L'azzurro, numero 136 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, supera il cileno Tomas Barrios Vera, numero 108 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2 in poco meno di due ore. Un break nel terzo game decide il primo set, durato 39 minuti. Poi però sale in cattedra Darderi che prende campo. I colpi guadagnano in profondità ed efficienza mentre il cileno, sempre più sotto pressione, fatica visibilmente a reggere il ritmo. Il 21enne azzurro ottiene due break nel quinto e nel sesto game, va a servire per chiudere e al secondo set point chiude forzando all'errore Barrios Vera. Altri due break indirizzano il terzo set. Darderi festeggia la vittoria che lo proietta al secondo turno contro l'austriaco Sebastian Ofner, numero 38 del mondo e quarta testa di serie: i due non si sono mai incontrati.