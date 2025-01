Tennis: Mattarella fa i complimenti a Sinner per vittoria Australia ma poi non lo cita per Davis

Tennis: Mattarella fa i complimenti a Sinner per vittoria Australia ma poi no...

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – "Questo nuovo anno è iniziato bene con la vittoria di Sinner nei Campionati australiani per il secondo anno consecutivo: gli esprimiamo i complimenti". Pochissimi secondi ed è l'unico riferimento che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riserva al campione altoatesino, assente all'udienza al Quirinale con le Nazionali di Tennis femminile e maschile vincitrici del Bjk Cup e della Coppa Davis. Nessuna citazione quando il Capo dello Stato si sofferma sulla vittoria della Coppa Davis, salutando gli atleti presenti, senza però ricordare Jannik Sinner, che pure ha giocato gli incontri della fase finale, trovando il modo invece per congratularsi anche con Lorenzo Sonego, non inserito nella rappresentativa che ha giocato la Davis, ma protagonista anche lui in Australia.

"Vorrei salutare i due capitani Filippo Volandri e Tathiana Garbin con grande riconoscenza per l'opera straordinaria fatta- -afferma il Presidente riferendosi alle Nazionali- Ogni volta guardo con curiosità negli intervalli tra i game l'espressione con cui vi rivolgete alle atlete e agli atleti e penso che sia un lavoro tecnico e psicologico comunque prezioso. Grazie per il vostro lavoro".

Il Presidente della Repubblica ricorda "i tempi in cui il tennis italiano era sempre di buon livello, i tempi di Cucelli e Del Bello, che nella Davis del '48, quella che riprese l'attività dopo la guerra, si inserirono in maniera significativa: allora mai avremmo sperato di arrivare a questi risultati, a questo livello di successi. Quindi grazie particolarmente per questo straordinario progresso che è stato fatto. Per questo vorrei ringraziarvi singolarmente, insieme ai capitani, ringraziare la squadra maschile: Berrettini, Bolelli, Vavassori, naturalmente Musetti, pensando anche a quelli che nel tennis operano ma quest'anno non hanno partecipato alla squadra di Davis, c'è qualcuno che ha cominciato bene l'anno come Sonego. Vi è una grande ricchezza di protagonisti, ma la squadra maschile, Berrettini, Musetti, Vavassori e Bolelli -ha ribadito Mattarella, senza citare Sinner- è stata di grande riferimento per tutti i nostri concittadini in questa occasione".