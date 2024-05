Tennis: Roland Garros, Sinner batte Kotov in tre set e vola agli ottavi**

Parigi, 31 mag. (Adnkronos) - Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del Roland Garros. L'azzurro, numero 2 del mondo, si è imposto in tre set con un triplo 6-4 sul russo Pavel Kotov, numero 56 della classifica Atp, in 2 ore e 27 minuti. L'atoatesino per la dodicesima volta in ...