Tennis: United Cup, De Minaur supera Djokovic, problemi al polso per il numero 1 al mondo

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – De Minaur supera Djokovic e Ajla Tomljanovic ha poi eliminato Natalija Stevanovic così l'Australia ha superato 2-0 la Serbia qualificandosi per la semifinale della United Cup, torneo a squadre misto in corso in Australia. Alex De Minaur, numero 12 del mondo, si è imposto a sorpresa su Novak Djokovic numero 1 Atp con un doppio 6-4 in 1 ora e 34 minuti e Ajla Tomljanovic ha poi eliminato Natalija Stevanovic con un doppio 6-1. "È davvero speciale. Novak è un atleta incredibile e ciò che ha fatto per questo sport è davvero incredibile. Sembra surreale, sorprendente e sono molto felice di averlo fatto qui a Perth e in Australia", ha detto de Minaur. Ma a preoccupare Djokovic, più del ko, sono soprattutto le condizioni del polso, che già gli aveva dato problemi nel match con Lehecka, a soli 10 giorni dal via degli Australian Open.

Sabato insieme all'Australia nelle semifinali ci sarà la Polonia entrambe attendono l'avversario che uscirà agli altri due quarti di finale, che ha superato la Cina 3-0 e ha raggiunto le semifinali come l'anno scorso. Hubert Hurkacz ha sconfitto Zhang Zhizhen, 6-3, 6-4, e Iga Swiatek ha deciso prematuramente la sfida con una vittoria per 6-2, 6-3 su Zheng Qinwen.