A seguito dei conflitti tra manifestanti e forze di polizia durante una manifestazione solidale per la Palestina a Roma, il presidente Sergio Mattarella ha contattato il capo della polizia per mostrare sostegno agli agenti che hanno subito lesioni e per riconoscere il loro impegno. “Desidero esprimere la mia gratitudine alle forze dell’ordine e alla questura romana per la loro gestione equilibrata e competente di una situazione complessa, volta a garantire la sicurezza dei cittadini”, ha affermato il ministro Matteo Piantedosi su X. Il resoconto della protesta a Roma riporta 4 arresti, incluso uno in stato di fermo, e oltre 200 persone allontanate prima dell’inizio dell’evento. Tra queste, 51 erano già note alle forze dell’ordine per reati contro l’ordine pubblico, mentre 150 hanno scelto di ritornare indietro per evitare di essere identificate, accompagnate fino al confine della provincia. Il ministro Piantedosi ha inoltre dichiarato: “Esprimo tutta la mia solidarietà e riconoscenza ai 34 agenti delle forze di polizia aggrediti e feriti durante l’evento