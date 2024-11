Tensioni tra magistratura e governo: il caso dei giudici bolognesi

Un incontro significativo a Palazzo Chigi

Oggi, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli. Questo incontro, come riportato in una nota ufficiale, si inserisce in un contesto di collaborazione tra le istituzioni, pur mantenendo il rispetto per l’autonomia di ciascuna di esse. Tuttavia, le recenti tensioni tra il governo e i magistrati, in particolare riguardo ai provvedimenti sui migranti, pongono interrogativi sulla reale indipendenza della giustizia italiana.

Le polemiche sul decreto governativo

La situazione è diventata critica dopo che il tribunale di Bologna ha rinviato alla Corte di giustizia europea un decreto del governo che definisce alcuni Paesi come “sicuri” per i migranti. Questo provvedimento ha suscitato forti reazioni, con i membri togati del Csm che hanno chiesto l’apertura di una pratica urgente per tutelare l’autonomia del collegio giudicante. Secondo la richiesta, le dichiarazioni di esponenti di alto livello istituzionale avrebbero creato una pressione inaccettabile sui giudici, minando l’indipendenza dell’intera magistratura.

Divisioni all’interno della magistratura

Nonostante la richiesta di tutela, la corrente di destra del Csm appare spaccata. Tre membri di Magistratura Indipendente non hanno aderito alla richiesta, proponendo invece di garantire la piena indipendenza della giurisdizione e la protezione della vita privata dei magistrati. Questo dissenso interno evidenzia le difficoltà che la magistratura sta affrontando in un contesto politico sempre più polarizzato. Marco Gattuso, presidente della sezione immigrazione del tribunale di Bologna, ha denunciato un tentativo di intimidazione nei confronti dei giudici, sottolineando come le critiche ai provvedimenti giurisdizionali possano avere un effetto dissuasivo sulla libertà di giudizio.

La solidarietà dei colleghi

In risposta a queste tensioni, l’assemblea straordinaria dell’Associazione Nazionale Magistrati ha espresso solidarietà ai giudici bolognesi, applaudendo la lettera di Gattuso. Tuttavia, la divisione all’interno di Magistratura Indipendente solleva interrogativi sulla coesione della magistratura in un momento così delicato. Giovanni Zaccaro, segretario di AreaDg, ha sottolineato l’importanza dell’unità tra magistrati, avvocati e operatori del diritto per difendere i diritti fondamentali delle persone, al di là delle pressioni politiche.