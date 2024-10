Più che un momento di confronto, sembra un incontro sul ring!

Matteo Renzi, dirigente di Italia Viva, si prepara per il duello e scatena tensione in Senato contro il nuovo ministro della cultura, Alessandro Giuli. Al centro del dibattito c’è la presidenza della società Ales, proposta dal predecessore Sangiuliano a favore di Fabio Tagliaferri.

Renzi focalizza la sua critica sul discorso programmatico di Giuli, pronunciato recentemente in commissione Cultura alla Camera. Il suo intervento viene paragonato alle complesse espressioni del conte Mascetti, famoso personaggio del cult movie di Monicelli, Amici Miei.

Giuli, al suo primo intervento in aula, non si fa intimidire dalla provocazione. Risponde con arguzia e mette in evidenza la correttezza della procedura di nomina.