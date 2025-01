Nel primo pomeriggio è stato rinvenuto un cadavere carbonizzato in una strada di campagna a Giulianova, in provincia di Teramo.

Teramo, cadavere carbonizzato trovato nelle campagne di Giulianova: identificata la vittima

Gli investigatori avrebbero identificato il corpo grazie a un tatuaggio: si tratterebbe di Fabiana Piccioni di 46 anni, residente in città, come riportato dall’ANSA. Lo scorso giovedì presso i carabinieri di Giulianova era stata presentata la denuncia di scomparsa dai genitori.

Al momento, le informazioni disponibili indicano che la donna è stata rinvenuta priva di vita e parzialmente carbonizzata. Sul lato frontale del corpo non sono visibili segni evidenti di traumi. Per esaminare il resto del corpo, i militari sono in attesa dell’arrivo del PM e del medico legale.

“Dalle prime informazioni che arrivano in Comune siamo davanti a un femminicidio, a un delitto efferato che mai Giulianova aveva visto prima. La città è scossa”, così il sindaco Jwan Costantini ha commentato la notizia del cadavere.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti, oltre all’ambulanza del 118, i carabinieri del Comando provinciale di Teramo, insieme ai militari della Compagnia di Giulianova. Sono in corso indagini e accertamenti per fare chiarezza sulla vicenda.

Teramo, trovato cadavere carbonizzato nelle campagne di Giulianova: le indagini

L’area in cui è stato rinvenuto il corpo è stata sequestrata per consentire gli accertamenti necessari. Al momento, è impossibile determinare se si tratti di un incidente o di un femminicidio. Le autorità stanno lavorando a stretto contatto per raccogliere tutte le prove utili. Non si esclude alcuna ipotesi, e ogni dettaglio sarà preso in considerazione durante le indagini.

Gli inquirenti in queste ore stanno continuando ad indagare con la massima attenzione, cercando di fare chiarezza su questa tragedia e sulle circostanze che hanno portato a questo drammatico ritrovamento.