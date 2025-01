Morte di Ramy Elgaml, per i carabinieri vi è il pericolo di condanna per omicidio volontario. La parola ora spetta ai giudici.

La posizione dei Carabinieri coinvolti nell’incidente mortale di Ramy Elgaml potrebbe aggravarsi con il cambio di imputazione che dall’attuale omicidio stradale passerebbe ad omicidio volontario. Questo a seguito di quanto starebbero valutando i PM milanesi, al vaglio come elementi indiziari le traccie del giubbetto incastratisi nella targa e i video girati dalla dashcam della volante.

Morte Ramy: i carabinieri potrebbero essere accusati di omicidio volontario

La procura di Milano, che sta indagando sull’incidente avvenuto all’incrocio tra via Ripamonti e Via Quaranta, potrebbe cambiare l’accusa a carico dei Carabinieri aggravandola perché vi sono elementi che farebbero propendere per l’omicidio volontario.

Questi sono innanzitutto i commenti pronunciati dai Carabinieri al volante della terza auto impegnata nell’inseguimento e ripresi dalla dashcam a bordo, nonché le tracce del giubbetto rimaste impigliate nella targa.

Elementi indiziari importanti perché sancirebbero l’intenzione dei carabinieri di effettuare lo speronamento del TMax guidato da Fares Bouzi e su cui Ramy Elgaml era passeggero.

Su di essi pende anche l’ombra del depistaggio dato che hanno fatto eliminare il video registrato dal ragazzo, Omar di 28 anni, presente sul luogo dell’incidente. Video che ora si starebbe cercando di recuperare per fare ulteriore chiarezza rispetto a quanto accaduto quella notte.

Carabinieri: “continueremo ad essere al fianco delle comunità locali operando con lealtà”.

I Carabinieri dal canto loro fanno sapere di avere fiducia nella Giustizia e di operare manifestando valori di lealtà e correttezza stando sempre al fianco delle comunità locali.

Se dalle indagini emergeranno comportamenti non adeguati ai doveri del codice militare per i carabinieri coinvolti verranno presi i provvedimenti necessari.

Non resta quindi che attendere il proseguo del processo per capire come potrà risolversi questo caso.