Terapia di coppia, oltre il 55% vuole migliorare il proprio rapporto: tra tradimenti e problemi familiari

Secondo l'Osservatorio Unobravo, il 55,4% degli italiani cerca supporto nella terapia di coppia per migliorare il proprio rapporto. Scopri le differenze tra uomini e donne e le priorità per fasce d'età.

Le relazioni affettive sono una parte fondamentale della vita di ognuno, ma anche un’area complessa e delicata. Secondo una recente analisi dell’Osservatorio Unobravo, sempre più italiani ricorrono alla terapia di coppia per affrontare problematiche relazionali e migliorare la qualità del proprio rapporto. Dall’indagine emergono differenze tra uomini e donne e significative variazioni regionali e generazionali.

Disparità di Genere nella Richiesta di Terapia di Coppia

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Unobravo, il 66,5% delle richieste di supporto psicologico per problemi di relazione proviene da donne. Oltre 9 su 10 di queste sono donne di età inferiore ai 45 anni, dimostrando come le giovani siano maggiormente inclini a cercare aiuto per migliorare i propri rapporti affettivi. Per gli uomini, che rappresentano il 33,5% delle richieste, le due fasce d’età più rappresentate sono quelle tra i 30 e i 44 anni e sotto i 30 anni.

Analisi Geografica: Lombardia in Testa per le Richieste

L’analisi geografica dei dati rivela che le regioni del Nord Italia mostrano una concentrazione significativa delle richieste di supporto per questioni relazionali. La Lombardia emerge come la regione con il maggior numero di domande, registrando il 26,4% del totale, seguita dal Lazio con il 10,9% e dall’Emilia-Romagna con il 9,4%.

Le Principali Motivazioni per la Terapia di Coppia

Tra i motivi principali che spingono le coppie a cercare il supporto di un terapeuta, spicca il desiderio di migliorare la relazione. Questa esigenza riguarda il 55,4% delle coppie, seguita dal bisogno di affrontare un tradimento (10,2%), le interferenze familiari (9,4%), la gestione dei figli (7,1%) e la volontà di separarsi o divorziare (6,6%).

Differenze tra Uomini e Donne

Interessanti le differenze di genere emerse dall’indagine. Entrambi i sessi considerano prioritario il miglioramento del rapporto, ma gli uomini sono più propensi a richiedere aiuto per affrontare un tradimento (11,9%), mentre le donne segnalano una maggiore necessità di gestire le interferenze familiari (9,9%). Questi dati evidenziano come le preoccupazioni all’interno della relazione siano percepite e affrontate in modo differente tra i due sessi.

Variazioni nelle Fasce d’Età

L’indagine evidenzia anche come le motivazioni per intraprendere una terapia di coppia varino significativamente in base all’età:

30-44 anni : questa fascia d’età registra il numero più elevato di richieste legate a separazione o divorzio ( 78,4% del totale).

: questa fascia d’età registra il numero più elevato di richieste legate a ( del totale). Under 30 : i giovani sotto i 30 anni riportano come principale difficoltà le interferenze delle famiglie d’origine ( 22,4% ).

: i giovani sotto i 30 anni riportano come principale difficoltà le ( ). Over 45: in questa fascia d’età, l’attenzione si sposta verso la gestione dei figli. Il 23,17% delle richieste proviene da coppie tra i 45 e i 60 anni, mentre il 2,44% riguarda over 60.

Peculiarità Regionali nei Problemi di Coppia

Le regioni italiane mostrano alcune peculiarità nei motivi che spingono le coppie a cercare supporto. Ad esempio, in Piemonte, la gestione dei tradimenti è una delle preoccupazioni principali (14%), così come in Veneto (11,3%). In Emilia-Romagna, emerge il numero più alto di richieste legate a separazioni e divorzi (8,5%), mentre il Veneto registra la percentuale più bassa (5,4%). Nel Lazio, infine, si nota una maggiore richiesta di supporto per la gestione di malattie (7,4%).

La Terapia di Coppia come Strumento di Crescita

“La terapia di coppia è un percorso terapeutico essenziale per i partner che desiderano affrontare le difficoltà relazionali o migliorare la qualità del loro rapporto,” afferma la Dottoressa Valeria Fiorenza Perris, Psicoterapeuta e Clinical Director di Unobravo. “A differenza della terapia individuale, che si focalizza sui bisogni del singolo, la terapia di coppia pone l’accento sull’interazione tra i due individui, osservando le dinamiche, i comportamenti e le modalità comunicative della coppia.”

Il Ruolo dei Terapeuti

I terapeuti giocano un ruolo cruciale nel supportare i partner nello sviluppo di abilità comunicative efficaci, come l’espressione assertiva dei bisogni e l’ascolto attivo. Creando uno spazio sicuro e protetto, la terapia permette di esplorare le emozioni e superare le difficoltà, rafforzando la comunicazione e la soddisfazione reciproca.