La terra trema in Giappone: magnitudo 6.9 e incombe pericolo tsunami

Il Giappone è ancora oggetto di una pesante scossa di terremoto, il paese asiatico è soggetto ad eventi sismici per la sua posizione geografica. In questo caso il rischio più concreto è relativo ad uno tsunami che potrebbe devastare la costa sud-ovest, in particolare le prefetture di Miyazaki e Kochi.

Terremoto Giappone: scossa magnitudo 6,9

La scossa di magnitudo 6,9 si è registrata alle 21:19 locali, le 13:19 in Italia ed al momento non si sono registrate problematiche nella centrale nucleare più vicina, quella presente nella prefettura di Ehime. Per precauzione i voli nell’aereoporto di Miyazaki sono stati sospesi temporaneamente.

Sisma localizzato nella regione di Kyushu vicino alla costa ad una profondità di 18 km. Il pericolo più importante è legato alle onde che potrebbero sollevarsi arrivando ad un’altezza di un metro.

La magnitudo è stata davvero elevata, per fortuna si è verificato sotto terra e quindi non sono state coinvolte persone o cose.

“Lo tsunami potrebbe colpire più volte”

L’agenzia metereologica giapponese ha allertato la popolazione su X indicando come “lo tsunami potrebbe colpire più volte” per questo motivo ha invitato la popolazione a “non entrare in mare e a restare lontana dalle zone costiere”.

Al momento però questa ipotesi sembra essere scongiurata dato che non vi sono minacce di Tsunami derivanti da questo terremoto. La situazione andrà comunque monitorata costantemente.