Una nuova scossa di terremoto in Italia: evento sismico di 3.1 registrato a 5 chilometri a Nord di Lusevera, vicino Udine

Poco dopo le ore 12.21 di oggi, giovedì 18 luglio, è stata segnalata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro a Lusevera, Comune italiano in provincia di Udine.

Scossa di terremoto a Lusevera

Il sisma ha causato momenti di panico tra i residenti: anche chi non ha avvertito la scossa, dichiara comunque di aver udito un forte boato.

La segnalazione è arrivata dalla localizzazione preliminare a automatica della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, nell’attesa della revisione dei dati da parte dei sismologi del CRS.

Il terremoto è avvenuto nella zona con coordinate geografiche (lat, lon) 46.3390, 13.2740 alla profondità di 16 chilometri, ed è stato registrato da 14 stazioni.

Scossa avvertita dalla popolazione

Stando a quanto comunicato sui social da molti utenti, la scossa è stata sentita distintamente dalla popolazione. È stata avvertita in particolare a Tavagnacco, Bueriis, Gemona, Pontebba.

I danni dopo la scossa

Tanto lo spavento e, al momento, non è possibile escludere danni a cose o a persone. Fondamentali saranno le indagini effettuate sul luogo in queste prime ore dopo l’evento. Ciò che è certo è che L’Italia continua ad essere soggetta a diverse scosse di terremoto da diversi mesi, che tengono in allerta i cittadini.