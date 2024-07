Questa mattina si è verificata una frana a Monte di Procida: il cedimento, che ha provocato un’enorme nuvola di fumo sulla spiaggia, è avvenuto verso mezzogiorno e pochi minuti prima, alle 11:59, c’era stata una scossa di terremoto ai Campi Flegrei.

Leggi anche: Giovanni Toti resta ai domiciliari ad Ameglia: il Riesame boccia il ricorso

Monte di Procida, frana costone dopo scossa di terremoto ai Campi Flegrei

Panico, nella mattinata di oggi, sui lidi di Miliscola, nota località balneare di Bacoli, dove si è verificato il cediemento del costone roccioso. La frana è finita in mare ed è stata osservata dai bagnanti sulla spiaggia: alcuni hanno ripreso la scena, che in breve è diventata virale sui social. La frana è avvenuta in una zona già interdetta al pubblico: un costone già sotto attenzione e oggetto di monitoraggio a causa delle sue precarie condizioni. Pochi attimi prima della frana, è stata registrata una scossa di terremoto ai Campi Flegrei, ma abbastanza distante, con epicentro in zona Agnano-Pisciarelli, e di magnitudo bassa.

L’Osservatorio Vesuviano: “Nessuna correlazione frana-scossa”

Attraverso una nota, il Comune di Monte di Procida ha comunicato: “Il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito, ha espressamente ritenuto di poter escludere correlazioni tra l’evento franoso registrato a Miliscola e lo sciame sismico in atto, ritenendo piuttosto che si sia trattato di un piccolo distacco di materiali sabbiosi che, erodendosi, hanno provocato una massa polverosa alimentata dal vento, come di frequente accade nella zona“.

Leggi anche: Bambina di 2 anni morta di caldo: chiusa in auto per 30 minuti con 42°