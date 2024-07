Momenti di grande paura questa mattina a Napoli. Una forte scossa di terremoto si è registrata nei Campi Flegrei, spaventando in modo significativo la popolazione.

Terremoto nei Campi Flegrei: la scossa spaventa la popolazione

Una forte scossa di terremoto si è verificata questa mattina, alle 8.08, nei Campi Flegrei. Sono stati momenti di grande paura per gli abitanti della zona di Napoli, che hanno avvertito chiaramente l’ennesima scossa di terremoto. Si è trattato di una scossa di magnitudo 3.6, molto forte.

Terremoto nei Campi Flegrei, scossa avvertita in tutta Napoli: lo sciame sismico continua

La scossa di terremoto si è sentita distintamente in molti quartieri di Napoli, dal centro della città a Fuorigrotta. In modo particolare è stata avvertita in modo chiaro da coloro che abitano ai piani più alti. Da diversi mesi tutta l’area flegrea è oggetto di attività sismica molto forte e costante, che sta generando molta preoccupazione nella popolazione. Il terremoto di questa mattina è stato seguito da altre scosse di assestamento.