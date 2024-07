Un nuovo sciame sismico ha colpito questa mattina la zona di Napoli e dei Campi Flegrei. Si tratta dell’ennesimo episodio di bradisismo, in quelle medesime aree, nel 2024. Le scosse che hanno colpito la zona questa notte sono state a bassa intensità e non hanno causato danni a persone o a cose.

Terremoto a Napoli: sciame sismico ai Campi Flegrei

Erano circa le ore 6:30 del mattino di oggi, quando, a cadenza di quasi una al minuto, diverse scosse di terremoto hanno colpito l’area dei Campi Flegrei a Napoli e, in particolare, la zona ai piedi di Monte Spina, in prossimità di via Domenico Giustino. Si è trattato dell’ennesimo sciame sismico che interessa le stesse zone della Campania da ormai mesi e mesi.

Terremoto a Napoli: le dichiarazioni social

La popolazione dei Campi Flegrei, seppur ormai abituata a situazioni simili, si è svegliata nel cuore della notte per due scosse di intensità leggermente superiore rispetto alle altre. Tanti utenti social hanno lamentato la nuova notte insonne sulle piattaforme online, ma fortunatamente ogni pericolo è stato presto scongiurato. Lo sciame sismico, infatti, non ha causato danni di alcun tipo a persone o cose.