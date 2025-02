Terremoto in Marocco: scossa di magnitudo 5.1 nel Nord, nessuna vittima

Terremoto di magnitudo 5.1 nel Nord del Marocco: non ci sono vittime

Terremoto di magnitudo 5.1 nel Nord del Marocco: non ci sono vittime

Un terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito ieri notte il Nord del Marocco. Non si sono né vittime né danni ingenti.

Paura la scorsa notte nel Nord del Marocco per una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 L’epicentro è stato localizzato nel comune di Tatoft a una profondità di 20 km, ma la scossa è stata avvertita anche nella capitale Rabat e a Tangeri. Fortunatamente non risultano vittime né sono stati segnalati grossi danni.

Terremoto in Marocco: molte persone hanno trascorso la notte in strada

A seguito della scossa di terremoto di ieri notte nel Nord del Marocco non sono stati segnalate né vittime né grossi danni ma, secondo quanto riporta l’agenzia marocchina Map, molti abitanti di Rabat e Tangeri hanno preferito trascorrere la notte per strada, nel timore di altre scosse. I residenti infatti non dimenticano il devastante terremoto che colpì il Marocco nel 2023 che provocò la morte di oltre 3mila persone. La scossa era di magnitudo 7 e fu avvertita lungo tutta la dorsale dell’Atlante.