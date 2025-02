Non si fermano i terremoti nell’isola greca di Santorini, mentre da ieri è in corso una nuova eruzione dell’Etna. Cosa sta succedendo nella “cintura di fuoco” del Mediterraneo?

Terremoto a Santorini e in Italia: cosa succede nella “cintura di fuoco”

A Santorini, la scorsa settimana, è stata dichiarato lo Stato di Emergenza a causa delle continue scosse di terremoto che stanno colpendo l’isola greca. Anche in Italia, negli ultimi giorni, abbiamo assistito a diverse scosse di terremoto, come quelle ai campi Flegrei e alle isole Eolie. Inoltre, da ieri, è in corso una nuova eruzione dell’Etna. Cosa sta accadendo nella “cintura di fuoco” del Mediterraneo? Come detto dal punto di vista geologico sono giorni davvero difficile nel Mediterraneo ma va ricordato che per la zona non è una novità. In questo bacino dove si affacciano diverse nazioni passa infatti il limite tra diverse placche tettoniche che sono in continuo movimento. Quindi, i fenomeni che si stanno verificando in questi giorni non sono anomali per la zona proprio perché ci si trova in un’area a elevata dinamicità per via della collisione tra placche tettoniche.

La situazione a Santorini

Continua lo sciame sismico a Santorini dove, settimana scorsa, è stato dichiarato lo Stato di emergenza. Il professore di sismologia Kostas Papazachos ha detto le seguenti parole all’emittente Ert: “dobbiamo necessariamente prepararci all’idea che tutto o gran parte del mese di febbraio andrà trascorso in una situazione simile. Speriamo che il fenomeno perda gradualmente di intensità dopo un paio di settimane.”