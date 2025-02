Grecia, il ministero della protezione civile ha dichiarato lo stato di emergenza per l’isola di Santorini, a causa delle continue scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 5.2.

Terremoti in Grecia: dichiarato lo stato di emergenza

Non si ferma l’attività sismica sull’isola di Santorini, per questo le autorità greche hanno dichiarato lo stato di emergenza nel comune di Thira, dove appunto si trova l’isola di Santorini: “abbiamo deciso di dichiarare lo stato di emergenza al fine di far fronte alle urgenti necessità e alle conseguenze derivanti dalla recente attività sismica.” Lo stato di emergenza rimarrà in vigore fino al prossimo 1 marzo.

Terremoti i Grecia: oltre mille scosse

Più di mille scosse in una settimana. A Santorini è in corso uno sciame sismico senza precedenti, mercoledì notte la scossa di terremoto più forte, con magnitudo 5.2. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’evoluzione dello sciame sismico che sta interessando le isole Cicladi è ancora incerto, potrebbe infatti esaurirsi, oppure potrebbero esserci scosse ancora più forti. Al momento sono già 11 mila i residenti e i lavoratori stagionali ad essere andati via da Santorini, via mare o via aereo.