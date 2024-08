Terremoto tra Bologna e Firenze, scossa di magnitudo 3.9: paura anche a Prato

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata tra Bologna e Firenze, durante la notte. Momenti di paura anche a Prato.

Terremoto tra Bologna e Firenze: scossa di magnitudo 3.9

Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto, all’1.45, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 tra Bologna e Firenze. La scossa ha avuto epicentro a Castel del Rio, nel Bolognese, a 19 chilometri di profondità e ha interessato sia l’Emilia Romagna che la Toscana.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha fatto sapere che sono seguite altre scosse nella provincia di Bologna. Una seconda di magnitudo 2.3 con epicentro a Borgo Tossignano, dopo 8 minuti dalla prima, e una terza a Castel del Rio, alle 3.32, di magnitudo 2.2.

Terremoto tra Bologna e Firenze: le testimonianze

La scossa di terremoto è stata avvertita anche a Prato, a Imola e a Pesaro. Tantissime persone hanno condiviso le proprie sensazioni sui social network, raccontando di aver avvertito la scossa. “Avvertito anche a Prato, il cane abbaiava irrequieto” ha scritto un utente. “Ora non dormo più” ha scritto un’altra utente, che si era alzata dal letto per andare in bagno quando ha sentito la scossa.