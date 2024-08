Una serie di scosse di terremoto sono state registrate negli ultimi minuti in Calabria: le più forti con magnitudo 3.7 e 3.8

Negli ultimi minuti sono state avvertite e registrate una serie di scosse di terremoto in Calabria: le più forti di magnitudo 3.7 e 3.8, la prima a Cirò e la seconda a Carfizzi.

Terremoto in Calabria: una serie di scosse registrate

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 agosto, sono state avvertite in Calabria le due scosse di terremoto. La prima di magnitudo 3.7 della scala Richter è stata segnalata alle 15.22 dall’Ingv con epicentro 4 km da Cirò, in provincia di Crotone, e ad una profondità di 25 chilometri.

La seconda, neanche dieci minuti dopo, alle 15:31 è avvenuta a 3 km da Carfizzi ad una profondità di 27 chilometri.

In seguito dalle 15:33 alle 15:47 si sono susseguite nuove scosse di entità minore con magnitudo da 2.4 a 2.9 a Umbriatico, Cirò e Carfizzi.

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Scosse di terremoto: paura tra i residenti

Il sisma ha causato momenti di panico tra i residenti: anche chi non ha avvertito la scossa, dichiara comunque di aver udito un forte boato. Al momento non è noto se siano stati rilevati danni a cose o a persone. Tuttavia, saranno fondamentali le indagini effettuate sul luogo in queste prime ore dopo l’evento.

Scosse di terremoto avvertite nei comuni vicini all’epicentro

Sui social in questi minuti tanti i post e commenti diffusi in merito al sisma. Sul gruppo ‘Noi che amiamo la Calabria’ viene riportato che le scosse di terremoto sono state avvertite anche a: Cerenzia, Salandra, Pallagorio, Cosenza, Torre Melissa, Savelli e San Giovanni in Fiore.