Un terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto nella zona del Tirreno Meridionale, al largo della costa trapanese nella serata di ieri domenica 11 agosto.

Scossa di terremoto al largo della costa trapanese

Il sisma si è verificato alle ore 20:25:36 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3990, 12.1350 ad una profondità di 5 km. Tuttavia, la Sala Sismica INGV-Roma ha registrato una seconda scossa nella notte, all’01:09:55 con una magnitudo di 2.7, ad una profondità di 30 km.

Nessuna paura per la popolazione delle Isole Egadi

La zona abitata più vicina all’epicentro sono le Isole Egadi, ma non è stata avvertita dalla popolazione. Dunque, secondo i primi rilevamenti sembrerebbero essere esclusi danni a cose o a persone.

Ad accertare questa prima ipotesi, saranno le indagini effettuate sul luogo in queste prime ore successive all’evento sismico.

L’Italia continua a tremare

La terra continua a tremare in Italia e sono sempre più frequenti le scosse, soprattutto nel periodo estivo. A tal proposito, come riportato da SkyTg24, l’Italia nello scorso mese ha fatto registrare oltre 1.400 terremoti, ma l’intensità per il momento non sembra preoccupare particolarmente.

Si tratta di un paese ad alto rischio perché attraversato da numerose faglie scaturite dall’orogenesi alpina e appenninica avvenute rispettivamente 100 e 20 milioni di anni. A destare maggiore preoccupazione le zone alpine orientali e l’Appennino, in particolare quello centro meridionale.