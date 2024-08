La mattina del 2 agosto è è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.5 sulla scala Richter (con margine di 0.3) in provincia di Benevento. L’epicentro è stato localizzato a Paolisi, vicino al confine con la provincia di Caserta, a una profondità di 6,5 chilometri. L’evento sismico è stato rilevato da 43 stazioni alle ore 10:21 (ora italiana). La scossa, accompagnata da un boato, è stata avvertita in diversi comuni della Valle Caudina. Non solo a Paolisi, ma anche nei territori limitrofi di Airola, Montesarchio e Cervinara.

Alle ore 10:21 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 con epicentro ad Arpaia, in provincia di Benevento. Un forte boato ha preceduto la scossa, che è stata avvertita in tutti i comuni della Valle Caudina, da Cervinara a Rotondi. Fortunatamente, non si segnalano danni. Da notare come Arpaia e la precitata Paolisi siano due località a pochissima distanza l’una dall’altra.

Altra scossa in Calabria

Lo scorso 1° agosto un’altra scossa di terremoto è stata avvertita nel Cosentino. L’epicentro è stato registrato nella zona di Pietrapaola, ma l’evento tellurico è stato avvertito anche a Matera e Brindisi. Anche in questo caso, non sono stati segnalati danni.

Come avvengono i terremoti

I terremoti avvengono principalmente a causa del rilascio improvviso di energia accumulata lungo le faglie nella crosta terrestre. Questo rilascio di energia provoca vibrazioni che si propagano attraverso la Terra sotto forma di onde sismiche. La causa principale di tali accumuli di energia è il movimento delle placche tettoniche, che sono grandi blocchi della crosta terrestre che si muovono lentamente l’uno rispetto all’altro.