Forte terremoto in Calabria: avvertito anche in Puglia, Basilicata e Sicilia

Forte terremoto in Calabria: avvertito anche in Puglia, Basilicata e Sicilia

Un terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito la Calabria alle 21:43 del 1 agosto 2024, con epicentro nei pressi di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. La profondità stimata del sisma è stata di circa 21 chilometri. L’intensità della scossa è stata tale da essere avvertita anche in Puglia, Basilicata e Sicilia, suscitando grande preoccupazione tra la popolazione.

La dinamica del sisma

Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto è stato localizzato a 3 chilometri da Pietrapaola, sempre in provincia di Cosenza. La scossa è stata segnalata non solo nella provincia di Cosenza, ma anche in diverse altre zone della Calabria, da nord a sud. Numerose sono state le segnalazioni giunte da Messina, in Sicilia, e dalle città pugliesi di Lecce, Brindisi e Bari.

Reazioni della popolazione

La scossa ha causato grande spavento tra i cittadini delle aree più vicine all’epicentro. A Cosenza, molte persone sono scese in strada per la paura. Al momento, non si segnalano danni a persone o cose. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha dichiarato alla Rai: «Ero fuori città. Si è sentita in più parti della Calabria. A Cosenza la situazione è sotto controllo nonostante momenti di panico. Non abbiamo ricevuto comunicazione dalla Protezione Civile Regionale».