Dagli Stati Uniti arriva un terribile storia di degrado familiare: un bambino di appena un anno di vita è morto di fame. Il piccolo, per sfamarsi, era obbligato a mangiare insetti.

Shock negli Stati Uniti, bimbo di un anno muore di fame: era costretto a mangiare insetti per sfamarsi

Una terribile storia di degrado famigliare arriva dagli Stati Uniti, precisamente dallo Stato della Georgia.

Un bimbo di appena un anno è morto dopo essere rimasto da solo in casa, con i suoi fratellini, per ore e senza cibo. Secondo il racconto di uno dei fratellini, il bimbo, per sfamarsi, avrebbe mangiato insetti, tra cui formiche e scarafaggi. La vicenda risale allo scorso mese di marzo in una casa a Douglasville.

Ancora non è chiaro chi abbia chiamato aiuto.

Bimbo di un anno muore di fame: arrestata la madre

Sono ancora in corso le indagini per capire cosa sia successo esattamente. Secondo il racconto del fratello più grande, il bimbo, affamato, avrebbe ingerito insetti, tra cui anche scarafaggi, prima di morire. La madre, Sherry Magby, di 37 anni, è stata arrestata e deve ora rispondere a sei capi di imputazione, tra cui maltrattamento di minori di secondo grado. Ora la donna si trova in carcere senza possibilità di cauzione. Secondo i vicini di casa, i piccoli sarebbero stati visti spesso all’esterno della casa senza la madre, inoltre, dai documenti giudiziari citati da FOX 5 Atalanta è emerso che, nel 2023, la donna avrebbe aggredito uno dei figli con un’arma da taglio.