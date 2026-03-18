Bimbo di 11 mesi soffoca mentre la madre è in ospedale: la dinamica e le indagini a Torino

Un neonato di undici mesi è deceduto dopo un episodio di soffocamento avvenuto in casa mentre la madre era ricoverata in ospedale per il parto. La tragedia ha scosso la famiglia e ha richiesto l’immediato intervento dei servizi di emergenza. La zia, che si trovava con il bambino al momento dell’accaduto, ha chiamato il 118 non appena ha scoperto il problema respiratorio; i soccorritori sono arrivati in breve tempo ma le condizioni del piccolo sono apparse gravi fin dall’inizio.

Nonostante le prolungate manovre di rianimazione eseguite sul posto e il trasporto urgente in ospedale, il tentativo di salvare la vita al bambino non ha avuto esito. Il trasferimento è avvenuto verso l’ospedale Maria Vittoria, dove la madre era ricoverata per dare alla luce un altro figlio; anche lì i medici non hanno potuto invertire l’esito fatale. Le autorità locali sono intervenute per chiarire le circostanze e la famiglia è rimasta sotto shock.

Dinamica dell’episodio e intervento dei soccorsi

Secondo i ricostruzioni preliminari, il piccolo di 11 mesi avrebbe avuto una crisi respiratoria riconducibile a un boccone o a un episodio di vomito che ha provocato un’ostruzione delle vie aeree, fenomeno noto come soffocamento. La zia ha effettuato la chiamata al 118 appena accortasi della grave difficoltà respiratoria, attivando la catena dell’emergenza. L’ambulanza è arrivata in pochi minuti e il personale sanitario ha iniziato le manovre di rianimazione e le procedure di disostruzione, ma la situazione è rimasta critica durante tutto il soccorso.

Dettagli sull’assistenza sanitaria

I sanitari intervenuti hanno praticato le tecniche di primo soccorso previste per i lattanti, incluse manovre specifiche per la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare. Vista la gravità, il piccolo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Maria Vittoria, struttura dove la madre era già ricoverata per il parto. Nonostante gli sforzi medici sia sul luogo sia in corsia, i trattamenti non hanno dato esito positivo e il personale ha dovuto constatare il decesso.

Accertamenti e ruolo delle autorità

Sul posto si è recata anche la polizia per effettuare un sopralluogo e raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Dalle prime verifiche non sarebbero emersi elementi contrari all’ipotesi di una tragica fatalità, ma gli organi inquirenti proseguiranno con gli accertamenti necessari a chiarire ogni dettaglio. È possibile che la Procura disponga un’esame autoptico per definire con precisione le cause della morte.

Cosa potrebbe decidere la Procura

Nel caso di decessi in circostanze improvvise, la Procura valuta se richiedere un’ autopsia per stabilire i fattori determinanti dell’evento e accertare l’eventuale responsabilità di terzi. L’autopsia può chiarire se il decesso sia stato causato esclusivamente da un’ostruzione delle vie aeree o se vi siano concause patologiche. Finché gli esami non saranno completati, le autorità mantengono aperto il fascicolo per indagini.

Riflessioni e prevenzione: cosa ricordare

Questo episodio richiama l’attenzione sull’importanza delle pratiche di prevenzione e della supervisione quando si hanno neonati e bambini piccoli in casa. Il rischio di soffocamento è concreto soprattutto con alimenti di dimensioni o consistenza non adeguate o in presenza di vomito. È fondamentale che chi accudisce sappia riconoscere i segnali di ostruzione e sia formato nelle tecniche di primo soccorso per lattanti, oltre a seguire linee guida semplici su come somministrare cibo in sicurezza.

Consigli pratici per ridurre i rischi

Tra le misure pratiche suggerite dagli esperti: tagliare il cibo in pezzi molto piccoli, evitare alimenti duri o sferici per i bambini fino a una certa età, non lasciare il bimbo incustodito durante la pappa e mantenere la calma in caso di incidente per applicare correttamente le manovre di disostruzione. Frequentare corsi di primo soccorso pediatrico può fornire competenze utili e salvavita. Queste indicazioni non vogliono sostituire le verifiche delle autorità, ma aiutano a ridurre il rischio di tragedie simili in futuro.