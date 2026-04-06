Quando il treno ha raggiunto la stazione si è avvicinato ad un passeggero che, fermo in banchina, lo stava aspettando e lo ha spinto di spalle con l’intento di farlo cadere sui binari e, di conseguenza, di farlo travolgere dal convoglio. Una scena che ha dell’incredibile quella filmata dalle telecamere di videosorveglianza della metropolitana di Seattle.

Spinge un passeggero alle spalle mentre arriva il treno: incubo in banchina

Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza sono state immediatamente acquisite dopo l’accaduto. Anzitutto per identificare l’autore del gesto e, successivamente, per provare a chiarirne le ragioni. Anche se, analizzando la scena, non sembra esserci una motivazione razionale dietro a quanto accaduto: lo sconosciuto si trovava alle spalle di un passeggero che stava aspettando il treno sulla banchina della metropolitana di Seattle.

Quando ha visto che la metro stava arrivando si è avvicinato alla vittima e l’ha spinta violentemente alle spalle verso i binari. L’uomo, grazie ad una reazione quasi istintiva, è riuscito a salvarsi per un pelo. Successivamente il King County Prosecuting Attorney’s Office ha diffuso le immagini che hanno consentito di identificare il sospettato. Si tratta di Elisio Melendez e, poche ore dopo, è stato tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio. 1 inoltre emerso che in passato è stato protagonista di altri episodi di violenza ed è stata disposta una valutazione psichiatrica.