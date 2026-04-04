Un grave deragliamento ferroviario avvenuto nella regione russa di Ulyanovsk ha riportato l’attenzione sulla sicurezza del trasporto su rotaia. L’incidente, che ha coinvolto un treno passeggeri diretto a Mosca con centinaia di persone a bordo, ha causato diversi feriti e ha fatto scattare immediate operazioni di soccorso e indagini da parte delle autorità competenti.

Deraglia treno russo: interventi e indagini dopo il drammatico schianto

Nei momenti immediatamente successivi al deragliamento, prima dell’arrivo dei soccorsi, i passeggeri hanno dimostrato grande solidarietà, aiutandosi a vicenda a uscire dalle carrozze danneggiate, spesso passando attraverso i finestrini rotti. Solo in seguito sono giunti sul posto gli equipaggi delle ambulanze e gli altri servizi operativi, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al trasferimento dei feriti.

Parallelamente, sono state avviate le indagini per chiarire le responsabilità e le cause dell’accaduto. L’ufficio del procuratore dei Trasporti ha avviato un’ispezione “per verificare il rispetto dei requisiti della legislazione sulla sicurezza della circolazione e del funzionamento del trasporto ferroviario”.

Inoltre, il Comitato investigativo ha aperto un procedimento penale in base all’articolo 263 del Codice penale della Federazione Russa, relativo alla “violazione delle norme di sicurezza della circolazione e del funzionamento del trasporto ferroviario”. Il governatore Alexei Russkikh si è recato sul luogo dell’incidente per seguire da vicino la situazione. Al momento, le cause del deragliamento restano ancora da accertare.

Deraglia treno russo con 412 passeggeri a bordo: vagoni ribaltati e molti feriti

Un grave incidente ferroviario ha coinvolto un convoglio passeggeri nella regione russa di Ulyanovsk, a circa 900 chilometri da Mosca. Il treno, in viaggio lungo la tratta Chelyabinsk-Mosca, trasportava 412 persone quando sette carrozze sono uscite dai binari nei pressi della stazione di Bryandino, provocando l’immediata interruzione della circolazione ferroviaria. L’episodio si è verificato intorno alle 6:30 ora locale, in un momento in cui molti viaggiatori si trovavano ancora nelle cuccette, rendendo più complessa la gestione iniziale dell’emergenza.

Il bilancio dei feriti, secondo le informazioni diffuse dalle autorità, varia tra 22 e 24 persone, tra cui anche minori. Le condizioni non risulterebbero gravi, come confermato dal ministero della Salute regionale: “Nessuno in modo grave”. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Ulyanovsk e Dimitrovgrad, mentre i bambini sono stati accolti presso l’ospedale Andrey Pervozvanny, dove ricevono cure adeguate. Nonostante la portata dell’incidente, è stato chiarito che non si registrano vittime.