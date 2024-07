Terremoto a Lamezia Terme, scossa di magnitudo 3.3: avvertita in tutta la città

Terremoto a Lamezia Terme, scossa di magnitudo 3.3: avvertita in tutta la città

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Lamezia Terme. I cittadini hanno vissuto degli attimi di forte paura sentendo la terra tremare.

Terremoto a Lamezia Terme, scossa di magnitudo 3.3: paura in città

Momenti di grande paura per i cittadini di Lamezia Terme. Nella mattinata di oggi, mercoledì 31 luglio 2024, alle 9.45, si è verificata una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.3. Il terremoto, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.9600, 16.2850 si è verificato ad una profondità di 14 km, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L’epicentro è stato il quartiere di Savutano.

Terremoto a Lamezia Terme: avvertito in tutta la città e nei comuni vicini

Il terremoto è stato avvertito distintamente in tutta la città di Lamezia Terme, ma anche nei vicini comuni di Platania, Gizzeria, Feroleto e Pianopoli e in altri centri dell’hinterland. Sui social network sono apparsi diversi post di persone che hanno annunciato di aver sentito la scossa di terremoto. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero stati danni a cose e persone, ma solo qualche momento di grande paura.