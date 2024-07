Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato nella zona di Dasà, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria, nella zona di Dasà, comune in provincia di Vibo Valentia.

Terremoto in Calabria

Il sisma è stato registrato nella giornata di oggi, martedì 30 luglio, con una profondità di 18 chilometri. Secondo i dati forniti dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la prima scossa è avvenuta poco dopo le 17, mentre la seconda pochi minuti dopo le 19. La magnitudo è stata di 3.5 sulla scala Richter.

Dove è stato registrato

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato che il terremoto è stato localizzato a 47 chilometri da Lamezia Terme, 53 chilometri da Catanzaro, 67 chilometri da Messina, 68 chilometri da Reggio Calabria e a 80 chilometri da Cosenza. Al momento non sono ancora stati comunicati eventuali danni o persone ferite.

Il terremoto di aprile

Ad aprile si era verificata un’altra scossa di terremoto, anche questa volta di magnitudo 3.5. In quell’occasione, la terra aveva tremato intorno alle 2:11 in provincia di Reggio Calabria. L’INGV ha determinato l’epicentro del sisma a circa 4 chilometri dai comuni di Cittanova e di Molochio. La profondità è stata di 16 chilometri. Le autorità non hanno segnalato danni a cose o persone.