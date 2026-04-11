La storica missione spaziale, Artemis II, si è conclusa, con gli astronauti che sono rientrati sulla Terra. A seguire l’ammaraggio anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Artemis 2, gli astronauti tornano sulla Terra (con un fuoriprogramma): le loro condizioni

La capsula Orion è ammarata a largo di San Diego, nell’Oceano Pacifico.

Si è dunque conclusa la storica missione, Artemis II, che dopo 56 anni ha nuovamente riportato gli astronauti nell’orbita della Luna. Tutto è filato liscio, tranne che per un piccolo fuoriprogramma dovuto alle condizioni del mare al momento dell’ammaraggio. La discesa della capsula è stata impeccabile, un pò più complicate invece le operazioni di recupero degli astronauti per via delle forti correnti che hanno impedito di stabilizzare la Orion per agganciarla in sicurezza alla nave di recupero.

Nemmeno i sommozzatori sono riusciti a stabilizzare la capsula, tanto che da Houston hanno preso la decisione di far uscire gli astronauti in mare aperto. Reid Weiseman, Victor Glover, Christina Kocke Jeremy Hansen sono stati aiutati e portati a bordo della nave. Dopo le visite mediche tutti i quattro gli astronauti sono stati considerati in buone condizioni.

Artemis 2, missione conclusa. La reazione di Trump: “Il prossimo passo è Marte”

A seguire la diretta dell’ammaraggio della capsula Orion con i quattro astronauti della missione Artemis 2 a bordo anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, impegnato in un evento in Virginia. Le sue parole su Truth: “congratulazioni al grande e talentuosissimo equipaggio di Artemis II. L’intero viaggio è stato spettacolare, l’atterraggio è stato perfetto e, in qualità di Presidente degli Stati Uniti, non potrei esserne più orgoglioso. Non vedo l’ora di vedervi presto tutti alla Casa Bianca. Lo rifaremo e poi, prossimo passo: Marte!” Dopo questa missioni la Nasa è già al lavoro per Artemis III.