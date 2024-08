Un terremoto di magnitudo 3.0 è stato registrato a Musignano in provincia di Viterbo questa mattina

Nella mattinata di oggi, giovedì 8 Agosto, alle ore 08:54 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3 e profondità 9.4 km a Musignano.

Scossa di terremoto a Musignano

Il sisma ha causato momenti di panico tra i residenti: anche chi non ha avvertito la scossa, dichiara comunque di aver udito un forte boato.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma alle 08:54:22, con magnitudo 3.0, a 6 km da Canino, nel viterbese.

L’evento sismico di magnitudo 3 è classificato come terremoto “molto leggero” e descritto come avvertito, ma generalmente non causa danni.

I danni dopo la scossa di terremoto

Secondo i primi rilevamenti sembrerebbero essere esclusi, al momento, danni a cose o a persone. Tuttavia, saranno fondamentali le indagini effettuate sul luogo in queste prime ore dopo l’evento.

Continue scosse di terremoto in Italia

L’Italia continua ad essere soggetta a diverse scosse di terremoto da diversi mesi, che tengono in allerta i cittadini. Si tratta di un paese ad alto rischio perché attraversato da numerose faglie scaturite dall’orogenesi alpina e appenninica avvenute rispettivamente 100 e 20 milioni di anni.

Ad oggi sono a rischio soprattutto le zone alpine orientali e l’Appennino, in particolare quello centro meridionale.