Terzo mandato: Castellone (M5S), 'in politica serve alternanza'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "In politica serve alternanza, si rischia se si prorogano troppo le posizioni, in particolare nei livelli di governo più prossimi ai cittadini. E ritengo surreale che il parlamento sia occupato da mesi a discutere di questo quando la proroga del mandato dei presidenti di regione non era nel programma di centrodestra". Così la vicepresidente M5S del Senato Mariolina Castellone, a 'Giù la maschera' su Rai Radio 1, sul terzo mandato.