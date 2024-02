Terzo mandato: Renzi, 'è solo lotta di potere, Meloni vuole mettere mani sul Veneto'**

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Salvini sta facendo questa battaglia sul terzo mandato, ma in realtà la Meloni vuole mettere le mani sul Veneto, vuole mandare a casa Zaia e quindi la discussione che si sta svolgendo oggi a Roma è una discussione non sul terzo mandato ma sui rapporti...

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – "Salvini sta facendo questa battaglia sul terzo mandato, ma in realtà la Meloni vuole mettere le mani sul Veneto, vuole mandare a casa Zaia e quindi la discussione che si sta svolgendo oggi a Roma è una discussione non sul terzo mandato ma sui rapporti di forza tra Meloni e Salvini e io non escludo che dopo le europee possano anche litigare". Così Matteo Renzi a margine della presentazione a Venezia del suo libro 'Palla la centro'.

Noi mentre loro litigano sulle poltrone parliamo di industria 4.0, di Jobs act, di come rendere competitive le imprese e di dare una scossa all'Europa perchè se succede che l'Europa si indebolisce, i primi a pagarne le conseguenze sono proprio i lavoratori e le imprese del Veneto veneto che in Ue fanno molto export e creano ricchezza e posti di lavoro".